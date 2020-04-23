Sakarya'da 23 Nisan'da doğan öğrenciye sürpriz doğum günü - Son Dakika

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde 23 Nisan'da doğan Sümeyye Salık'a 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla doğum günü düzenlendi.

Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bölükbaşı doğum günü pastası alarak Sümeyye Salık'ın evine gitti.

Sümeyye'nin doğum gününü kutlayan yetkililer, birlikte pasta kesti.

Kaymakam Çiçekli, yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla okulların kapalı olduğunu anımsatarak, "Küçüklerimizin sokağa çıkma kısıtlaması var. Öğrencilerimizin evlerine giderek bayramlarını kutladık ve 100. yıl yazan tişörtlerimizi kendilerine hediye ettik." diye konuştu.

Özten de bugünün küçüklerinin yarının devlet kademelerinde yönetici olacağını dile getirerek, çocukların bayramını kutladı.

Sümeyye de organizasyondan mutlu olduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti.