Sakarya'da 23 öğrenci yemekten zehirlendi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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Sakarya'da 23 öğrenci yemekten zehirlendi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
6 saat önce
Sakarya'nın Geyve ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 23 ortaokul öğrencisi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:16 Kaynak: İHA
Sakarya'nın Geyve ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 23 ortaokul öğrencisi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Geyve Sultan Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden bazıları kaldıkları Kur'an Kursunda öğle yemeği sonrasında baş dönmesi ve kusma şikayetlerinin görülmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yemekten zehirlendiği iddia edilen 23 öğrenci çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yemekten yiyen bazı kurs görevlilerinin de rahatsızlanarak hastaneye başvurduğu olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - SAKARYA
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