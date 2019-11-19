Sakarya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Adapazarı ilçesindeki Poyrazlar Gölü'nde düzenlenen etkinliğe katılan öğretmenler, yaklaşık 6 kilometrelik alanda doğa yürüyüş yaptı.

Yürüyüşün ardından öğretmenlere yemek ikramında bulunuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Kasım'ın anlamlı ve önemli günlerden biri olduğunu söyledi.

Eğitimin her açıdan önemli olduğunu olduğunu belirten Yüce, "Eğitimin merkezi olan ve özveriyle çalışan öğretmenlerimizi bugünün anısına tebrik ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Sakaryamızın en güzel mekanlarından biri olan Poyrazlar Gölümüzde bir etkinlik düzenledik. Doğayla bütünleşerek Öğretmenler Günümüzü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Yüce, öğretmenlerin bu özel gününü tebrik ettiğini dile getirerek, her zaman öğretmenlerle iç içe olmak için uğraştıklarını sözlerine ekledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da meslektaşlarıyla bu özel günde bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Öğretmenim diyebilmek, öğretmenlik mesleğini yapabilmek dünyada gıpta edilecek en güzel işlerden bir tanesi." şeklinde konuştu.