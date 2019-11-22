Sakarya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Sakarya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve eğitimciler, Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesinde, Arifiye ilçesindeki Şehit Muhammet Fatih Safitürk Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programa, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, il protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Vali Nayir'e sürpriz olarak davet edilen Nayir'in ortaokul öğretmeni Ali Aydıncı yer aldı.

Vali Nayir, programda yaptığı konuşmasında, öğretmenlerin sevginin, saygının, fedakarlığın timsali olduğunu belirterek, "Her türlü fedakarlığı yapan, sevgiyle sabırla hizmet eden öğretmenlerin bu günlerde anılması lazım. Bu günümüzde başta şehit öğretmenlerimizi, emekliye ayrılmış öğretmenlerimizi, bu ülkeye, bu ülkenin insanına, milletine, geleceğine hizmet eden bütün öğretmenlerimizi minnetle rahmetle anıyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş da "Yarınlarımızın mimarı, başımızın tacı öğretmenim; sevgini, emeğini, azmini, çabanı, alnının terini, umudunu, sevincini, gururunu, değerini ve saymakla bitiremeyeceğimiz vasıflarını bir güne sığdırmanın mümkün olmadığını çok iyi bilmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Öğretmenler ve öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösterileriyle devam eden programda, mesleğe yeni adım atan aday öğretmenler yemin ederken, emekliye ayrılan öğretmenlere de Hizmet Şeref Belgesi verildi.

Tören, öğretmenlerin yer aldığı halk oyunları gösterisiyle son buldu.