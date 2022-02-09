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Sakarya'da 24 kişinin yaralandığı kavga işte böyle başlamış...'Hayırlı olsun' anonsundan sonra düğün salonu savaş alanına döndü - Son Dakika

Sakarya'da 24 kişinin yaralandığı kavga işte böyle başlamış...'Hayırlı olsun' anonsundan sonra düğün salonu savaş alanına döndü

09.02.2022 15:26

Sakarya'da 24 kişinin yaralandığı kavga işte böyle başlamış.

Sakarya'da 24 kişinin yaralandığı kavga işte böyle başlamış...'Hayırlı olsun' anonsundan sonra düğün salonu savaş alanına döndü

SAKARYA Sakarya'da haftasonu gerçekleşen ve 24 kişinin yaralanmasıyla neticelenen düğünde, "Uzaktan ve yakından gelen herkese teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" anonsundan sonra ortalığın savaş alanına döndüğü olayın çıkış anı saniye saniye cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Olay, 5 Şubat günü gece saatlerinde Tabakhane Mahallesi Yunus Emre Diriliş Meydanı'nda bulunan bir düğün salonunda yaşanmıştı. İddiaya göre, S.K. ile S.Ö.'nün nişan töreninde takı sebebi ile taraflar arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan olay, tarafların sosyal medya üzerinden birbirlerine laf söylemesi ile devam etti. Çiftin sahneye çıkarak dans etmesi ile başlayan ve halaylar çekilerek devam eden düğün 24 kişinin yaralanması ile neticelendi. Tekme ve tokatların havada uçtuğu, neredeyse kırılmadık sandalye ile masa kalmayan düğünle ilgili 40 kişinin ifadesi alınırken polise mukavemet eden bir kişi de gözaltına alındı. Kavganın başlama anı ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, düğünü yöneten müzisyenin, "Değerli konuklar minibüsleriniz kalkıyor, lütfen minibüslerimize gidelim. Uzaktan ve yakından gelen misafirlerimize teşekkür ediyoruz, ayaklarınıza sağlık diliyoruz. Düğün salonu çalışanları olarak çiftimize hayırlı, uğurlu olsun" dediği anda çıkış kapısına yakın bir noktada tartışmanın başladığı görülüyor. Bir anda büyüyen kavgada ise sandalyelerin havada uçuştuğu ve düğün salonunun adeta savaş alanına döndüğü görüntülere yansıdı.

Sakarya'da 24 kişinin yaralandığı kavga işte böyle başlamış...'Hayırlı olsun' anonsundan sonra düğün salonu savaş alanına döndü
Sakarya'da 24 kişinin yaralandığı kavga işte böyle başlamış...'Hayırlı olsun' anonsundan sonra düğün salonu savaş alanına döndü
Sakarya'da 24 kişinin yaralandığı kavga işte böyle başlamış...'Hayırlı olsun' anonsundan sonra düğün salonu savaş alanına döndü

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Sakarya, Savaş, Düğün, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da 24 kişinin yaralandığı kavga işte böyle başlamış...'Hayırlı olsun' anonsundan sonra düğün salonu savaş alanına döndü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
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SON DAKİKA: Sakarya'da 24 kişinin yaralandığı kavga işte böyle başlamış...'Hayırlı olsun' anonsundan sonra düğün salonu savaş alanına döndü - Son Dakika
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