Sakarya'da 24 saat kesintisiz karla mücadele - Son Dakika

Sakarya'da 24 saat kesintisiz karla mücadele

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 83 araç 180 personelle karla mücadele ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce:

"Sakarya'da yaşayan 1 milyon 40 bin kişinin güvenilir şekilde yaşamalarını sağlamak için seferberiz"

SAKARYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı kar yağışı uyarısı sonra teyakkuza geçen Sakarya Büyükşehir Belediye Ekipleri, yağışın başladığı günden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Şu ana kadar 83 araç 180 personel ve bizler üst yönetim olarak vatandaşlarımız için seferber olduk" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı kar yağışı uyarısı sonra teyakkuza geçen Sakarya Büyükşehir Belediye Ekipleri, yağışın başladığı günden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışının başladığı andan itibaren 83 araç 180 personelle seferber olan ekipler, 2 bin kilometrelik yol ağından geriye kalan 16 kilometresinde çalışmalarına devam ediyor. Tüm çalışmaların Afet Koordinasyon Merkezi'nden yürütüldüğünü belirten Sakaya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, vatandaşları olumsuz etkileyecek bir yol ağının kalmadığını belirtti. Don olaylarına karşılık devam eden tuzlama çalışmalarının yanı sıra geriye kalan 16 kilometrelik yol ağının temizlenmesi için AKOM'dan 3 tane daha kar müdahale aracı bölgeye sevk edildi.

1 milyon 40 bin kişinin güvenilir şekilde yaşamalarını sağlamak için seferberiz

Kar yağışının başladığı ilk günden beri vatandaşları mağdur etmemek için seferber olduklarını belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Cumartesi günü saat 01.00 civarlarında başlayan yağış belirli aralıklarla sürmüştür. Bugüne kadar bu yağışlar zaman zaman kısmi olarak devam etmiştir. Bu çerçevede özellikle Pazartesi günü yoğun bir kar yağışı şehrimizde gerçekleşmiştir. Bu yağışlar münasebeti ile ilk günden şuana kadar çalışmalarımız hız kesmeden devam etmiştir. 83 araç 180 personel hep birlikte bizlerde üst yönetim olarak seferber olduk, çalışmaları yakinen takip ettik. Şuana kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde sorumlu olduğu ilçeler, kırsal dahil 2 bin kilometre yol ağımız var. Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna kadar yani Edirne'den Kars'a kadar olan mesafede Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ukdesinde sorumlu yollarımız var. Bütün yollarımızda çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla hiçbir yolumuzda ciddi manada vatandaşımızın ulaşamayacağı bir yol ağı kalmamıştır. Ekiplerimiz anında müdahale etmiştir ve halen müdahalemiz devam etmektedir. Bu akşamda tuzlama işlemlerimiz devam ediyor" dedi.

2 bin kilometrelik yol ağımızda herhangi bir sorun yaşamamaktayız

2 bin kilometrelik yol ağında herhangi bir aksaklık veya sorun yaşanmamakta olduğunu belirten Başkan Yüce, "Bunun takriben 500 kilometresi il ve ilçe merkezlerinde, bin 500 kilometresi ise kırsal kesimlerde, sadece bir kırsalımızda yoldaki çalışmalarımız devam ediyor. Kurfalılar, orta mahalle, kamışlı mahallelerimizde ise çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürdürüyor. 2 bin kilometrelik yolumuzda çalışmalarda herhangi bir aksaklık, herhangi bir sorun yaşamamaktayız, bütün yollarımız açılmıştır. Sadece 16 kilometrelik bir kısımda çalışmalarımız devam etmektedir. Sakarya'da yaşayan 1 milyon 40 bin kişinin güvencesi ve onların güvenilir şekilde yaşamalarını sağlamak için Büyükşehir Belediyesi olarak seferberiz. Afet Koordinasyon Merkezimizde tuzlama ekipleri hazır kıta şuanda görev mahalline intikal etmek üzere hazırlıklarını tamamladırlar, şuanda arkadaşlarımızı belirlediğimiz, planladığımız noktalara çıkışlarını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.