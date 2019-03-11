Son Dakika Haberleri: Sakarya'da 24 Saatte Aynı Kavşakta 3 Ayrı Kaza Meydana Geldi

Sakarya'da 24 Saatte Aynı Kavşakta 3 Ayrı Kaza Meydana Geldi

44 dakika önce

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 24 saat içerisinde aynı kavşakta gerçekleşen 3 ayrı kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) yansıdı.

Sakarya'da 24 Saatte Aynı Kavşakta 3 Ayrı Kaza Meydana Geldi, System.String[]
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 24 saat içerisinde aynı kavşakta gerçekleşen 3 ayrı kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) yansıdı.

Suç oranlarının düşürülmesi ve suça karışanların tespit edilerek yakalanması amacıyla kurulan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları, Sakarya'da meydana gelen trafik kazalarını saniye saniye kaydetmeye devam ediyor. Kameralara yansıyan görüntülerde meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğunun kural ihlali sonucu olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görülüyor. Edinilen bilgilere göre, Serdivan İstiklal Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan bulvarında 24 saat içerisinde 3 ayrı trafik kazası meydana geldi. Yaşanan trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) saniye saniye yansıdı.

Meydana gelen kazalarda kavşak kurallarına uymamanın ve hız nedeniyle sebep olduğu gözler önüne seriliyor. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:54 Kaynak: İHA

Serdivan, Sakarya, 3. Sayfa
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