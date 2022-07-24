Sakarya'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Müjdat Çetin ve Sakarya Gazeteciler Cemiyeti (SGC) Başkanı Sezai Matur, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Çetin, mesajında, basının hür ve özgür olmasının, topluma katkı sağlayacağı gibi demokrasinin de vazgeçilmez bir gereği olduğunu belirtti.

Dünyada yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomik krizin tüm basını etkilediğini ama özellikle girdi maliyetleri artan yazılı basının çok daha zor günler yaşamasına yol açtığını vurgulayan Çetin, "Bir taraftan ekonomik sıkıntı, diğer taraftan TBMM'de görüşülmesi ertelenen 40 maddelik 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', yasalaşması halinde çok daha büyük sorunlara yol açacak. Mesleki sorunların yanında yine birçok meslektaşımız işsiz kalacak." ifadesini kullandı.

Ertelenen kanun teklifinin basının daha da özgür olmasının yanı sıra daha fazla desteklenmesine imkan tanıyacak şekilde düzenlenmesi gerektiğinin altını çizen Çetin, şunları kaydetti:

"Önüne gelenin gazeteci olmasının önüne geçilmesi için de 'Gazetecilik Meslek Yasası' bir an önce çıkarılmalı. Basın mesleğinin istismara açık meslek halinden kurtulabilmesi açısından da tüm meslek örgütlerinin birlik içinde mücadele vermeleri gerekir. Böylelikle her kesimin değil, bizlerin de şikayetçi olduğu haberciliği tehdit ve şantaj haline getirmiş olanlar böylelikle engellenebilir.

Mesleki sorunlarımızın en aza indiği, her gazetecinin gerçeği çarpıtmadan, gizlemeden haberini ve görüşlerini özgürce yansıtabileceği günlere en kısa sürede kavuşmak dileğiyle tüm meslektaşlarımın gününü kutluyorum. Unutmayın! Özgür basın, herkese lazım. Basının ne iktidarı ne de muhalefeti olur. Gerçek özgür basın, milletin sesidir."

"Özgür basın herkes için gereklidir"

SGC Başkanı Matur da 24 Temmuz 1908'in, sansürle mücadele eden gazetecilerin sansürcüleri gazetelerine sokmayarak, gazetelerini özgürce yayınladıkları gün olduğunu belirtti.

Baskılara karşı mücadele açısından çok önemli bir gün olan 24 Temmuz'un, 1948 yılında Basın Bayramı olarak kutlanmaya başlandığını aktaran Matur, "1971 Muhtırası döneminden itibaren ise Basın Özgürlüğü ve Dayanışma Günü olarak kutlanmıştır. Bugün de gazeteciler için temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan şartların devam etmesi, sansürün şekil değiştirerek varlığını sürdürmesi nedeniyle 24 Temmuz bir bayram olarak değil, Basın Özgürlüğü ve Dayanışma Günü olarak kutlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Matur, basın özgürlüğü için büyük tehdit oluşturduğunu öngördükleri yasa teklifinin, basın meslek örgütlerinin birlik içinde sürdürdüğü mücadeleyle geri çekildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu teklifin gerekli değişiklikler yapılmadan TBMM'de yasalaşması halinde Türkiye'de basın özgürlüğünden söz etmek mümkün olmayacaktır. Basın özgürlüğünün, demokrasinin gelişimi ve varlığı açısından vazgeçilmez olduğu ortadadır. Demokrasiden yana olduklarını söyleyenler, basın özgürlüğü önündeki tüm engelleri kaldırmalı, özgür basın mücadelesinin sadece gazetecilerin değil, tüm toplumun vermesi gereken bir mücadele olduğu unutulmamalıdır. Kısaca söylemek gerekirse özgür basın, herkes için gereklidir. Bugün gerçekten çok zor şartlarda görev yapan gazetecilerin Basın Özgürlüğü ve Dayanışma Günü'nü kutlarken, herkesi ve tüm kurumları bu özel gün vesilesiyle basına ve tüm özgürlüklere sahip çıkmaya davet ediyoruz."