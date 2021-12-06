Sakarya'da 250 gram ekmek 3 lira oldu - Son Dakika

Sakarya Fırıncılar Odası, 250 gram ekmeğin 3 liradan satışa sunulacağını bildirdi.

Odadan yapılan açıklamada, girdi maliyetlerinin yükselmesi üzerine ekmek fiyatlarında da yeni düzenlemeye gidildiği kaydedildi.

Başta un ve diğer girdilerin fiyatlarında yaşanan artış üzerine ekmek fiyatlarında zorunlu olarak düzenlemeye gidildiği belirtilen açıklamada, "Hem vatandaşımızın hem de esnafımızın zorda kalmaması için fiyat artışı en makul seviyede tutulmaya çalışıldı. 7 Aralık 2021 Salı gününden itibaren Sakarya'da ekmeğin kilosu 10 liradan yüzde 20'lik artışla 12 liraya getirildi. Böylelikle 250 gram ekmek 3 liradan, 500 gram ekmek ise 6 liradan satışa sunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sakarya'da 200 gram ekmek 2 liradan satılıyordu.