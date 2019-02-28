Sakarya'da 28 Şubat Darbe Açıklaması Açıklaması

AK Parti Sakarya İl Başkanlığı'ndan 28 Şubat porstmodern darbenin 22. yıl dönümünde yapılan basın açıklamasında, "Bugün gözyaşları dindi, yaralar kapandı ancak izleri asla silinmedi" denildi.

AK Parti Sakarya İl Başkanlığı'ndan 28 Şubat porstmodern darbenin 22. yıl dönümünde yapılan basın açıklamasında, "Bugün gözyaşları dindi, yaralar kapandı ancak izleri asla silinmedi" denildi.



28 Şubat 1997 tarihinde Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen porstmodern darbenin 22. Yıl dönümü anlatılması amacıyla AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına şu anki belediye başkanları, belediye başkan adayları ve çok sayıda kişi katıldı. Darbenin izlerinin silinmediğini anlatan AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, "Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir turlu hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle secilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin 1000 yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiş, ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah'ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir" dedi.



İrtica kılıfıyla vatandaşların düşünce ve inanç özgürlüğünün kısıtlayan darbenin etkilerinden bahseden Tever, "Düşünce ve inanç özgürlüğünün zapturapt altına almaya yönelik gerçekleştirilen post modern darbe sonrası; siyasi, idari, hukuki, ekonomik ve toplumsal alanlarda yasanan dönüşümler onarılması güç değişimlere neden olmuştur. Demokrasi faciası yasanan Türkiye' de dini inançları gerekçesiyle eğitim ve çalışma hakları basta olmak üzere sosyal ve ekonomik haklarından yoksun bırakılan bir nesil toplumsal hayatın dışına çıkartıldı. İnançlarının yükümlülüğünü yerine getiren başörtülü kadınlarımız bu nedenle bedel ödedi, çok acılar çekti. Bugün gözyaşları dindi yaralar kapandı ancak izleri asla silinmedi" diye konuştu. - SAKARYA

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