Sakarya'da 28 Şubat post modern darbesi etkinliği yapıldı - Son Dakika

Sakarya'da, 15 Temmuz Milli İrade Derneğince, 28 Şubat post modern darbesini unutturmamak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Atatürk Spor Salonunda gerçekleşen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu mehteran takımı gösteri sundu.

Programda konuşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, milli iradenin her türlü saygıya layık olduğunu belirtti.

Milli iradeye gösterilmeyen saygının her türlü tepkiye layık olduğunu aktaran Vali Nayir, "Zaman içerisinde milli iradeye saygı göstermeyen, insanına saygı göstermeyen, insanlığın tercihlerine saygı göstermeyen, insanların inançlarına saygı göstermeyen durumlarla da karşılaştık. Ama bu millet bunların hepsini aşmasını bildiğini artık onlara da pabuç bırakmadığını gösterecek bir noktaya geldi, Allah'a hamdolsun." ifadelerini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de 23 yıl önce aslında demokrasinin katledildiğini ifade ederek, "Bu milletin değerlerine, inançlarına yapılan hain bir saldırıydı. Elbette ilk değildi. Güzel ülkemin yaşadığı bu sorunlar cumhuriyet tarihinde benzerleri olan 1960 darbesiydi, 1971 darbesiydi. 1980 darbesini ne millet ne de tarih unutmamıştır. Bugün o darbeleri yaşatanlar farklı kılıklarda farklı isimlerde karşımıza gelmektedirler. Biz o günleri unutmayacağız ve unutturmayacağız." şeklinde konuştu.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş konferans verdi.