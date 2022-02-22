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Sakarya'da 3,2 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Sakarya'da 3,2 kilogram esrar ele geçirildi

22.02.2022 11:09
Sakarya'da 3,2 kilogram esrar ele geçirildi

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Adapazarı, Akyazı ve Hendek ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 kilo 200 gram esrar, 50 gram metamfetamin ile hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca ve çeşitli aparatlar buldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, bir şüphelinin M.A'nın yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Sakarya, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da 3,2 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da 3,2 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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