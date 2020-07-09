Sakarya'da 3 askerin şehit düştüğü patlama alanı görüntülendi - Son Dakika

Sakarya'da 3 askerin şehit düştüğü patlama alanı görüntülendi
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 3 askerin şehit düştüğü patlamanın meydana geldiği bölge görüntülendi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 3 askerin şehit düştüğü patlamanın meydana geldiği bölge görüntülendi. Ekipler bölgede incelemelerini sürdürüyor.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikasındaki patlayıcı maddelerin taşındığı sırada meydana gelen patlamada 3 asker şehit düşerken, 11 kişi de yaralandı. Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisindeki taş ocağında meydana gelen patlamanın yaşandığı alan görüntülendi. Patlamanın meydana geldiği kamyonun paramparça olduğu gözlemlenirken, jandarma ve AFAD ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 18:27 Kaynak: İHA
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