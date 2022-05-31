3 askerin şehit düştüğü patlama davasında sanıklar hakim karşısında - Son Dakika
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3 askerin şehit düştüğü patlama davasında sanıklar hakim karşısında

31.05.2022 10:35
3 askerin şehit düştüğü patlama davasında sanıklar hakim karşısında

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından, hasar görmeyen patlayıcıların kontrollü imha amacıyla kamyondan indirilirken infilak etmesiyle 3 asker şehit olmuş, kamyon şoförü ile 4 asker yaralanmıştı.

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından, hasar görmeyen patlayıcıların kontrollü imha amacıyla kamyondan indirilirken infilak etmesiyle 3 asker şehit olmuş, kamyon şoförü ile 4 asker yaralanmıştı. Konuya ilişkin açılan davanın duruşması başladı.

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de meydana gelen patlamada, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı. Meydana gelen patlama sonrasında fabrikada hasar görmeyen patlayıcılar ise kontrollü şekilde imha edilmek üzere Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkiine getirilmişti. Fabrikadaki patlayıcıların imha edilmek üzere Taşkısığı mevkiinde 9 Temmuz 2020'de saat 11.35'te kamyondan indirildiği sırada bir patlama meydana geldi. Patlayıcıların infilak etmesi neticesinde ise 3 asker şehit olmuş, kamyon şoförü ile 4 asker yaralanmıştı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 18 sayfalık iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Dönemin İl Jandarma Komutanı ile 3 jandarma personeli hakkında 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle açılan dava, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Duruşmada, dönemin Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay C.Y., jandarma yüzbaşı M.U.Y., jandarma astsubay kıdemli başçavuş B.G., jandarma astsubay kıdemli üstçavuş A.G. ve müştekiler ile avukatlar hazır bulundu. Duruşma salonu binası içinde ve çevresinde kolluk kuvvetlerince güvenlik önlemi alınırken,yoklama ve kimlik tespitinin yapılmasıyla duruşma başladı.

(Orkun Kaya - İHA)

3 askerin şehit düştüğü patlama davasında sanıklar hakim karşısında
3 askerin şehit düştüğü patlama davasında sanıklar hakim karşısında
3 askerin şehit düştüğü patlama davasında sanıklar hakim karşısında
3 askerin şehit düştüğü patlama davasında sanıklar hakim karşısında

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 3 askerin şehit düştüğü patlama davasında sanıklar hakim karşısında - Son Dakika


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