Sakarya'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

Karadere Mahallesi'nde evlerden ve inşaatlardan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı sivil ve İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, güvenlik kamerası ve plaka tanıma sistemlerini inceledi.

Şüphelileri tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla M.G, T.G, M.G. ve A.B'yi gözaltına aldı.

Hakkında 23 suçtan 43 yıl 1 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşılan şüpheli M.G, evinin zemininde oluşturduğu sığınakta yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan M.G, T.G. ve M.G. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.