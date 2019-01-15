Sakarya'da 3 İlçede Eğitime Kar Tatili
1 saat önce
SAKARYA'da, kar yağışı nedeniyle 3 ilçede okullar yarın için 1 gün süreyle tatil edildi.
SAKARYA'da, kar yağışı nedeniyle 3 ilçede okullar yarın için 1 gün süreyle tatil edildi. Sakarya
'da kar yağışı bu akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yağış en çok kentin yüksek kesimlerinde bulunan ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Akyazı
, Hendek
ve Taraklı
ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar yarın bir süreyle tatil edildi. - Sakarya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:18 Kaynak: DHA
İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 22 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
Suriye Sınırında, Türkiye'nin Kontrolünde Oluşturulması Planlanan Güvenli Bölgenin Detayları Ortaya Çıktı
İngiltere Parlamentosu, Başbakan May'in AB ile Vardığı Brexit Anlaşması'nı Reddetti