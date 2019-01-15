Son Dakika Haberleri: Sakarya'da 3 İlçede Eğitime Kar Tatili

Sakarya'da 3 İlçede Eğitime Kar Tatili

1 saat önce

SAKARYA'da, kar yağışı nedeniyle 3 ilçede okullar yarın için 1 gün süreyle tatil edildi.

Sakarya'da 3 İlçede Eğitime Kar Tatili, System.String[]
SAKARYA'da, kar yağışı nedeniyle 3 ilçede okullar yarın için 1 gün süreyle tatil edildi.

Sakarya'da kar yağışı bu akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yağış en çok kentin yüksek kesimlerinde bulunan ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Akyazı, Hendek ve Taraklı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar yarın bir süreyle tatil edildi. - Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:18 Kaynak: DHA

Sakarya, Güncel
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