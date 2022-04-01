Sakarya'da 3 iş yerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da 3 iş yerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

01.04.2022 10:36
Sakarya'da 3 iş yerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Sakarya'da 3 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Sakarya'da 3 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Adapazarı ilçesinde 3 iş yerinden yaklaşık 10 bin lira çalınmasına ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polislerce gözaltına alınan D.H. (21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, D.H'nin iş yerine girmesi ve kasadaki paraları alması yer alıyor.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da 3 iş yerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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