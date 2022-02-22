Üye Girişi
Sakarya'da 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika

Sakarya'da 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

22.02.2022 10:19
Sakarya'da 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Sakarya'da jandarma ekiplerince 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 3 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken konuya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da jandarma ekiplerince 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 3 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken konuya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehir genelinde uyuşturucu madde ticaretine geçit vermiyor. Bu kapsamda jandarma ekiplerince Adapazarı, Akyazı ve Hendek ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Adapazarı ilçesinde M.A. isimli şahsın evine gerçekleştirilen operasyonda 3 kilogram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu aparatları ele geçirildi. Akyazı'da ise, O.A. isimli şahsın evinde 200 gram esrar ile ruhsatsız olduğu tespit edilen 2 tabanca ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Hendek ilçesinde de İ.B. isimli şahsın evinde 50 gram sentetik zehir metamfetamin ele geçirildi.

Akyazı ve Hendek ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli jandarmadaki işlemleri sonrasında çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılırken, Adapazarı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonun failinin ise ekiplerce arandığı öğrenildi. - SAKARYA

Sakarya'da 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

YORUMLAR
500
Sakarya'da 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı Sakarya'da 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı Başkent'te Jandarma operasyonları ile suça ve suçluya göz açtırılmıyor Başkent'te Jandarma operasyonları ile suça ve suçluya göz açtırılmıyor Aydın'da uyuşturucudan 2 şüpheli tutuklandı Aydın'da uyuşturucudan 2 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu, Jandarma, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:12 Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Alparslan, kendisine atılan iftiradan nasıl kurtuldu?
10:08 Üç Kuruş'ta dün akşam neler oldu? Neriman risk alır
10:05 Bu apartman günlerdir korkudan uyuyamıyor! Komşuları paspas ve su sayaçlarını ateşe veriyor, duvarlara "Hepiniz öleceksiniz" yazıyor
10:02 Akkuyu Santrali'ne işçi taşıyan servis şarampole yuvarlandı: 40 işçi yaralandı
10:01 Kalp Yarası son bölümde neler oldu? Hande'nin intikamı alevlenir
09:57 Çocuğa taciz iddiasıyla muhtarlıktan atılmıştı! 5 aydır kayıptı! Eski muhtarın cesedi gömülü halde bulundu
09:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Ucuz krediye başvurular başladı!
09:45 Takım Arkadaşı Hikmet'e saldıran Yasin yarışmadan diskalifiye mi edilecek? Acun Ilıcalı'nın kararı merakla bekleniyor
09:42 Vahşi doğasına aykırı davranamazdı! Kurt bir türlü kafese girmedi
09:35 Pencerede öpüşen kız arkadaşlar komşusuna yakalandı! Soluğu mahkemede aldılar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 10:25:45. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement