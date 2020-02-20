Sakarya'da 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin tır şoförü 16,5 yıl hapis istemiyle yargılanacak - Son Dakika

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, tırın otobüs durağına çarpması sonucu biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin tır şoförü 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 3 sayfalık iddianame, Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, tutuklu sanık tır şoförü Erhan D. idaresindeki tırın, 6 Ekim 2019'da D-650 kara yolunda seyir halindeyken durağa çarptığı, bu sırada Hanım Solmaz'ın çocukları Tevfik ve Miray Solmaz'la durakta bekledikleri, Faruk Solmaz'ın ise çocuklarına su almak için markete gittiği kaydedildi.

Kazada Tevfik Solmaz ile tırda sıkışan Elif Erciyes'in olay yerinde hayatını kaybettiği, Hanım Solmaz'ın ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği aktarılan aktarılan iddianamede, Miray Solmaz'ın da tedavisinin ardından taburcu edildiği anlatıldı.

Sanığın hastanede tedavisi devam ederken alınan kan örneklerinin incelemesi sonucu düzenlenen raporda alkolsüz olduğunun tespit edildiği belirtilen iddianamede, tır şoförünün şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymama kusurunu işlediği ve saatte 90 kilometre ile hız ihlali yaptığı bildirildi.

İddianamede, her ne kadar sanık önüne çıkan çocuk ve erkek şahsa çarpmamak için manevra yaptığını beyan etse de savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kaydedilerek, "Kaza esnasında müşteki Faruk Solmaz'ın çocuklarının durakta bulunduğu, su almak için akaryakıt tesisine gitmek istediği ancak bu esnada kaza sesini duyarak geri döndüğü, yine bilgi sahibi beyanıyla ifadesi alınan A.İ.B'nin de kaza esnasında yolda insan ya da herhangi bir hayvanın bulunmadığı, şüphelinin dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve kaza olayının oluştuğu hususunda kuvvetli suç şüphesinin var olduğu tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Bir mağdur ve 6 müştekinin yer aldığı iddianamede, sanık tır şoförü Erhan D. hakkında "taksirle öldürme" ve "taksirle yaralama" suçlarından 2 yıl 4 ay 15 günden 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Davanın görülmesine 14 Nisan'da 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Olay

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 6 Ekim 2019'da D-650 kara yolunda seyir halindeki Erhan D'nin (41) kullandığı 34 HY 2667 plakalı tır, yol kenarındaki otobüs durağına çarpmıştı. Duraktaki Tevfik Solmaz (2) ile tırda bulunan Elif Erciyes (45) hayatını kaybetmiş, Hanım Solmaz (24), Miray Solmaz (4) ve tır şoförü Erhan D. yaralanmıştı.

Kazada yaralanan Hanım Solmaz, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetmiş, tır şoförü Erhan D. 14 Ekim 2019'da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.