"3. Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı" başladı - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen 3. Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Hendek Çok Amaçlı Kapalı Fuar Alanı'nda düzenlenen fuarda, tarım ve hayvancılık makineleri sektöründen 110 firma 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fuarın açılışında konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, dünyanın en stratejik sektörlerinden birinin tarım olduğunu, canlının var olduğu sürece gıdaya ihtiyacı olacağını anlattı.

Sakarya'nın nadir şehirlerde görülebilecek doğaya, tarımsal alanlara, sanayi ve turizm potansiyeline sahip olduğunu aktaran Kaldırım, "Birçok şehir tek sektör üzerinde yükselirken burada 4 sektör üzerinde yükselme şansınız var. Ne kadar ortak akılla çalışırsak, birlik ve beraberlik içinde hareket edersek bilime önem verirsek o kadar başarılı oluruz." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de fuarın her geçen gün Türkiye çapında ve uluslararası boyutta faaliyet gösteren fuar haline gelmesi temennisinde bulundu.

Sakarya'da tarımı ön plana alan çalışmaların yapıldığını aktaran Bülbül, " Ankara'da Meclis faaliyetlerimizde çiftçimizin her zaman yanında olacak adımların atılmasında özellikle MHP ama rahatlıkla söyleyebilirim ki Cumhur İttifakı olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İnşallah 2022 bütçesi içerisinde de çiftçimizin lehine olacak birçok imkanın seferber edilmesi için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğimizi ifade ediyorum." diye konuştu.

"Hayvancılık ve tarımda önemli potansiyele sahibiz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise Sakarya'nın coğrafi ve kültürel avantajları gereği pek çok etkin özelliğe sahip şehir olduğunu söyledi.

Hayvancılık ve tarım çalışmalarında önemli potansiyele sahip olduklarını vurgulayan Yüce, bu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirildiğinde ülkenin en önemli merkezlerden biri haline gelinebileceğini kaydetti.

Erenler ilçesinde 150 baş mandayla çiftlik kurmak için hazırlıklara başladıklarını bildiren Yüce, şöyle konuştu:

"Çalışmalarımızın ardından hastalıktan ari damızlık manda çiftliğinin kurulması için müracaatımızı yaptık. Süreci adım adım takip ediyoruz. İnşallah bu yılın sonunda bu işletmenin açılışını gerçekleştiririz. Böylece Türkiye'de ilk ve tek ari damızlık manda çitliğinin sahibi olmuş olacağız. Sakarya tarım ve hayvancılık konusundaki potansiyeliyle ülkemizin en önemli merkezlerinden biri olmaya aday. El ele vererek bunu başarabildiğimizde biz kazanacağız, Sakarya kazanacak, ülkemiz kazanacak. İçerisinde bulunduğumuz bu fuar gibi organizasyonlar da sektör içi iletişimin en önemli araçları. Bu sebeple fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ile Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar da konuşma yaptı.

Fuarın açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri, daha sonra firmaların standını gezerek ürünleri inceledi.