Sakarya'da 30 Ağustos coşkusu - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü Sakarya'da gerçekleştirilen törenlerle kutlandı. Tören sonrasında konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Vatandaşımız dikkat eder ve biraz daha sabrederse özellikle aşısını yaptırırsa İnşallah sağlıklı günlere ulaşır ve gelecek bayramları, tören ile programları daha sağlıklı bir şekilde maskesiz, vatandaşımızla kucaklaşarak kutlamış oluruz" dedi.

26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99'uncu yıl dönümü ve Zafer Bayramı, Sakarya'da kutlanmaya başladı. Gün boyu sürecek olan kutlama ve törenler, Sakarya Valilik Kampüsünde düzenlenen çelenk töreniyle başladı. Valilik makamında tebriklerin kabulü sonrasında ise kutlamalar Adapazarı Kültür Merkezi önünde devam etti. Kutlama törenine; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım başta olmak üzere Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Necdet Tömekçe, Piyade Albay Garnizon Komutanı Fahri Can Çağlar, milletvekilleri, şehrin üniversite rektörleri, gaziler, kurum ve kuruluşların müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlar ellerinde bayraklarla kutlamalara eşlik ederken, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu. Yapılan konuşmaların devamında kurum ve kuruşlara ait araçlar kortej eşliğinde alandan geçerek protokolü selamladı. Selamlama sonrasında program sona erdi.

Tören alanında açıklamalarda bulunan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Uzun süre sonra coşkulu bir şekilde kutlamış olduk 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı. Allah böyle günler yaşatmasın ama Türk milleti de zorda kaldığında nasıl kahramanlık ortaya koyacağını Sakarya'da, Dumlupınar'da olduğu gibi göstermiştir. Milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Vatandaşımız dikkat eder ve biraz daha sabrederse özellikle aşısını yaptırırsa İnşallah sağlıklı günlere ulaşırız. Sağlık ekiplerimiz de buradan geçti, onlarda kahramanca çalışıyor, onlara da teşekkür ederim. Burada tabii kapanma süreci de bitti, okullar açılıyor öğrenciler gelecek. Vatandaşımız daha hareketli, kısıtlamalar yok. Onun için maske, mesafe ve aşı yaptırmak çok önemli. Vatandaşımız ne kadar dikkatli ve hassas olursa bu süreci inşallah o kadar kısa sürede atlatırız. Hem sağlık teşkilatımız üzerinde hastaneler üzerindeki yük azalır hem de vatandaşımız daha rahat ve güzel günlere ulaşır. Normal hayata dönmüş oluruz, yani bugün normal bir etkinlik, program yaptık şan ve şeref ile kutladık. İnşallah gelecek bayramları, tören ve programları daha sağlıklı bir şekilde maskesiz, vatandaşımız ile kucaklaşarak kutlamış oluruz" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA