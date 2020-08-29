Sakarya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına turnuvalar düzenlendi

Sakarya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla halter, eskrim ve atıcılık branşlarında turnuvalar düzenlendi.

Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak salonlara alındı.

Halter Branş Salonu'nda yapılan turnuvada 10'u kadın toplam 24 sporcu mücadele etti.

Eskrim Branş Salonu'nda ise 9 ve 15 yaş kategorilerinde eskrim turnuvası yapıldı. 20 sporcunun katıldığı organizasyonda eskrimciler, kıyasıya mücadele etti.

Havalı Silahlar Atış Poligonu'nda da 15 sporcunun mücadele ettiği atış turnuvası düzenlendi.

Müsabakaların sonunda başarılı olan sporculara madalya takdim edildi.