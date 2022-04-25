Sakarya'da 31 yaşındaki gencin ölümünde 2 gözaltı - Son Dakika
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Sakarya'da 31 yaşındaki gencin ölümünde 2 gözaltı

25.04.2022 18:39
Sakarya'da 31 yaşındaki gencin ölümünde 2 gözaltı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 31 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 31 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, 23 Nisan Cumartesi günü Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi 24. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Çoban (31) ile E.T. arasında tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan olayda E.T., silahla Çoban'ı vurarak yanındaki R.G. adlı şahısla birlikte bölgeden uzaklaştı. Olaya ilişkin çalışma başlatan Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, E.T. ve R.G. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

(İHA)

Sakarya'da 31 yaşındaki gencin ölümünde 2 gözaltı
Sakarya'da 31 yaşındaki gencin ölümünde 2 gözaltı
Sakarya'da 31 yaşındaki gencin ölümünde 2 gözaltı
Sakarya'da 31 yaşındaki gencin ölümünde 2 gözaltı

YORUMLAR
500
24 yaşındaki genç ölüme böyle yürüdü... O anlar kamerada 24 yaşındaki genç ölüme böyle yürüdü... O anlar kamerada Kayıp 2 gencin de cesetleri bulundu; kazada ölü sayısı 5'e çıktı Kayıp 2 gencin de cesetleri bulundu; kazada ölü sayısı 5'e çıktı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sakarya'da 31 yaşındaki gencin ölümünde 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da 31 yaşındaki gencin ölümünde 2 gözaltı - Son Dakika
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