Sakarya'da 31 yaşındaki gencin ölümünde 2 gözaltı - Son Dakika
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Sakarya'da 31 yaşındaki gencin ölümünde 2 gözaltı

26.04.2022 00:57
Sakarya'da 31 yaşındaki gencin ölümünde 2 gözaltı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 31 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 31 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, 23 Nisan Cumartesi günü Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi 24. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Çoban (31) ile E.T. arasında tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan olayda E.T., silahla Çoban'ı vurarak yanındaki R.G. adlı şahısla birlikte bölgeden uzaklaştı. Olaya ilişkin çalışma başlatan Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, E.T. ve R.G. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - SAKARYA

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Cumartesi, 23 Nisan, Erenler, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da 31 yaşındaki gencin ölümünde 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da 31 yaşındaki gencin ölümünde 2 gözaltı - Son Dakika
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