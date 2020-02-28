Sakarya'da 33 sanığın yargılandığı silahlı saldırı davasında mütalaa - Son Dakika

Sakarya'da, 1. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) lise öğrencisinin ölümü ve 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin davada iddia makamı, 32 sanık hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli suçlardan 401 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası istedi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar, müştekilerle taraf avukatları katıldı. Bazı müşteki ve tutuklu sanıklar ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşma salonuna bağlandı.

Mahkeme heyeti, iki celse arasında sanıklara ilişkin HTS raporları ve Emniyet Genel Müdürlüğünden talep edilen belgelerin ulaştığını bildirdi.

Mütalaasında firari sanık T.E'nin dosyasının ayrılmasını isteyen savcı, her bir sanık için "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 32 sanık hakkında 63'er yıldan 375'er yıla kadar hapis cezası talep etti.

Sanıkların tamamının "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6'şar aydan 13 yıl 6'şar aya kadar hapse mahkum edilmesi talebinde bulunan cumhuriyet savcısı, "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan 12 sanık için 6 aydan 8'er yıla kadar hapis cezası istedi.

Savcı ayrıca "mala zarar verme" suçundan 32 sanık hakkında 4'er aydan 5 yıl 3'er aya kadar mağdur sayısınca ayrı ayrı cezalandırılması yönünde görüş bildirdiği sanıkların, "korku ve panik yaratacak tarzda silahla ateş etmek" suçundan beraatlerini talep etti.

Mütalaaya katıldığını belirten müşteki avukatı, sanıklar hakkında verilecek cezaların maktulün ailesi ve kamu vicdanını tatmin edecek düzeyde olması gerektiğini söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir müştekinin katılma talebinin kabulüne, sanık S.T. hakkındaki HTS analiz raporlarının istenmesine ve sanık A.T.Y'nin tahliyesine hükmederek, avukatların mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için duruşmayı 13 Nisan'a erteledi.

Olay

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Nakliyeciler Sitesi'nin önünde, 25 Nisan 2017'de meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan, öğle yemeği için olay yerinde bulunan Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Diyar Ayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.