Sakarya'da 33 sanığın yargılandığı Tır Parkı davası karara bağlandı - Son Dakika

Sakarya'da 33 sanığın yargılandığı Tır Parkı davası karara bağlandı

31.10.2020 00:57
Sakarya'da 33 sanığın yargılandığı Tır Parkı davası karara bağlandı, System.String[]

Sakarya'da 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir lise öğrencisinin ölümü ve 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin 9'u tutuklu 33 sanığın yargılanmasında dava karara bağlandı.

Sakarya'da 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir lise öğrencisinin ölümü ve 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin 9'u tutuklu 33 sanığın yargılanmasında dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti davada 3 kişinin tahliyesine 30 kişinin ise çeşitli suçlardan cezalandırılmasına karar verdi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. OSB'de bulunan Nakliyeciler Sitesi'nin önünde 25 Nisan 2017'de meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan, öğle yemeği için olay yerinde bulunan Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Diyar Ayan kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olay kapsamında 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde sabah saatlerinde başlayan dava gece saatlerine kadar sürerken, tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, önceki duruşmalarda verilen mütalaayı tekrarladığını söyledi. Olayda yaşamını yitiren Diyar Ayan'ın babası Bekir Ayan ile avukatı önceki beyanlarını tekrarladıklarını belirterek sanıkların cezalandırılmasını istedi. Önceki duruşmada savunması alınamayan bir sanık avukatının beyanının alınmasının ardından söz alan diğer müdafiler, önceki celsede yaptıkları esas hakkındaki savunmalarını tekrar ettiklerini belirtti.

Son sözü sorulan sanıklar, beraat talebinde bulunurken mahkeme heyeti, bir sanığı 'olası kasıtla çocuğu kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırırken 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 24 sanığı 3'er kez 7 yıl 6'şar ay, 1'er kez 8 yıl 4'er ay hapisle cezalandırdı. Mahkeme heyeti, 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet' suçundan 1 sanığı 10 ay, 6 sanığı 1 yıl 8 ay, 1 sanığı 1 yıl 13 ay, 2 sanığı ise 5 yıl hapis cezası ile çeşitli miktarlarda adli para cezasına çarptırdı. Ceza alan sanıklarla diğer sanıkların üzerine atılı 'çocuğu kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet', 'mala zarar verme' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından beraatine, firari sanığın dosyadan ayrılmasına karar veren heyet, 3 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. - SAKARYA

Mahkeme, Sakarya, Karar, OSB, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da 33 sanığın yargılandığı Tır Parkı davası karara bağlandı - Son Dakika


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