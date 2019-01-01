Son Dakika Haberleri: Sakarya'da 359 Can Dostu Sahiplerine Kavuştu

Sakarya'da 359 Can Dostu Sahiplerine Kavuştu

50 dakika önce

Sakarya'da 359 sahipsiz köpek, kendine sıcak yuva buldu.

Sakarya'da 359 Can Dostu Sahiplerine Kavuştu, System.String[]
Sakarya'da 359 sahipsiz köpek, kendine sıcak yuva buldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Nagihan Yaman, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl sahipsiz hayvanlar için çalışmaları titizlikle gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çeşitli nedenlerle hastalanan, yaralanan sahipsiz hayvanları operatif ve cerrahi yöntemlerle müdahale ederek sağlıklarına kavuşturduklarını aktaran Yaman, veteriner hekimlerin gerekli tüm çabayı gösterdiğini dile getirdi.

Yaman, çocuklara hayvan sevgisi aşılamanın önemine işaret ederek, "Okullarda verdiğimiz eğitim seminerleri ve bakım evimize gerçekleştirilen ziyaretlerle daha büyük kitlelere sessiz canların sesini duyurduk. Sahipsiz hayvanları sıcak birer yuvaya kavuşturmak için gerekli duyurular ve çalışmalar yaparak 359 sahipsiz köpeği sahiplendirdik. Sokak Hayvanları Geçici Bakımevimiz'de 59 okul ve sivil toplum örgütlerinin toplu ziyareti sırasında 6 bin 500 Sakaryalı hemşehrimizi ağırladık." ifadelerini kullandı.

İlçe belediyeleri tarafından geçen yıl toplanarak Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne getirilen bin 714 sahipsiz köpeğin kayıt altına alındığını bildiren Yaman, şunları kaydetti:

"Doğal hayatta daha rahat yaşamalarını sağlayacak bu işlemlerin ardından ilçe belediyelerine yaşam alanlarına geri bırakılmak üzere köpeklerimizi teslim ettik. Her yıl olduğu gibi 2019 yılında da çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın bu konudaki hassasiyeti bizler için oldukça önemli. Hemşehrilerimiz çevrelerinde gördükleri kulakları küpesiz, sahipsiz veya yaralı hayvanları ilçe belediyeleri aracılığıyla Sokak Hayvanları Geçici Bakımevimize gönderebilirler. Umuyoruz ki 2019 yılında sokaklarımızda sahipsiz hayvan kalmaz. 2019 yılı hayvan dostlarımızın yılı olur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:58 Kaynak: AA

Sakarya, Güncel
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