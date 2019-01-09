Sakarya'da 370 Öğrenciye Yüzme Eğitimi Verildi

Sakarya
'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında 370 öğrenciye eğitim verildiği bildirildi.
Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesinin tüm hızıyla devam ettiği kaydedildi.
Açıklamada, Sakarya'da 3 ve 4'üncü sınıflarda eğitim gören 370 öğrenciye üç dönem boyunca birer aylık periyotlar halinde ücretsiz yüzme eğitimi verildiği anlatıldı.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Murat Acar
, proje kapsamında Sakarya'da yaklaşık bin 500 öğrencinin yüzme eğitimi alacağını kaydetti.
Proje kapsamında öğrencilerin hafta içi 4 gün, 4 seans halinde eğitim aldığını aktaran Acar, birinci dönem çalışmalarını 370 öğrencinin katılımıyla tamamladıklarını belirtti.
Acar, ikinci dönem çalışmalarının bu hafta sona ereceğini, üçüncü dönem eğitimlerinin 14 Ocak-20 Şubat tarihlerinde verileceğine değinerek, şu ifadeleri kullandı:
"Proje ilkokul 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerine yönelik olarak ilk kez uygulanıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen 'Türkiye
Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme' projeleri ile ilimizdeki öğrencilerimizi mevcut altyapı ve fiziki mekan imkanlarından faydalandırarak, sosyal hayata katılmalarına imkan sağlamayı hedefliyoruz. Sporun her geçen gün daha geniş kitlelere yayılması, çocuk ve gençlerimize sporu sevdirerek onları sportmen bireyler olarak yetiştirmeyi planlıyoruz."
Cumhurbaşkanlığının İkinci Yüz Günlük İcraat Programı sonuna kadar Türkiye'de yaklaşık 100 bin çocuğa yüzme öğretilmesi amaçlanıyor.