Sakarya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:32 Kaynak: AA
'nın Hendek
ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD
) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.08'de Hendek'te 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Sakarya'da deprem: İstanbul'da da hissedildi
Son Dakika! Bakan Kurum'dan Sakarya'da meydana gelen deprem sonrası ilk açıklama
Yenilenen seçimlerde oy verme işlemi sona erdi
Nihat Hatipoğlu'na sorulan namaz sorusuyla ilgili gerçek ortaya çıktı