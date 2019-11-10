Son Dakika Haberleri: Sakarya'da 4 aracın karıştığı kaza: 1'i bebek toplam 3 ölü, 7 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da 4 aracın karıştığı kaza: 1'i bebek toplam 3 ölü, 7 yaralı

Sakarya'da 4 aracın karıştığı kaza: 1'i bebek toplam 3 ölü, 7 yaralı

6 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde içlerinde işçi servisinin de olduğu ve toplamda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında anne, baba ve 7 aylık bebekleri hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

Sakarya'da 4 aracın karıştığı kaza: 1'i bebek toplam 3 ölü, 7 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde içlerinde işçi servisinin de olduğu ve toplamda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında anne, baba ve 7 aylık bebekleri hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.


Kaza, saat 00.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Bilecik istikametinde doğru seyir halinde olan O.U. idaresindeki 54 ADC 490 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek 54 S 2046 plakalı işçi servisiyle çarpıştı. Çarpışma sonucu savrulan işçi servisi ise aynı istikamette ilerlemekte olan 54 AS 478 plakalı otomobil ile park halindeki 45 ED 674 plakalı otomobile çarptı.


Meydana gelen zincirleme trafik kazasında toplam 10 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince araçta sıkışan yaralılar sıkıştıkları yerlerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 54 ADC 490 plakalı otomobil sürücüsü O.U.'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken diğer yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Baba olay yerinde, anne ve 7 aylık bebek hastanede hayatını kaybetti


Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan O.U.'nun eşi anne İ.U. ve oğulları 7 aylık bebek E.E.U., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, kaza nedeniyle kapalı kalan trafik araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:18 Kaynak: İHA
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