Sakarya'da 4 ayda üretilen 72 bin 116 aracın yüzde 85'i ihraç edildi - Son Dakika

Sakarya'da 4 ayda üretilen 72 bin 116 aracın yüzde 85'i ihraç edildi

Sakarya'da ocak-nisan döneminde üretilen 72 bin 116 aracın yüzde 85'ine denk gelen 61 bin 156'sı yurt dışına satıldı.

Sakarya'da 4 ayda üretilen 72 bin 116 aracın yüzde 85'i ihraç edildi, System.String[]

Sakarya'da ocak-nisan döneminde üretilen 72 bin 116 aracın yüzde 85'ine denk gelen 61 bin 156'sı yurt dışına satıldı.

İhracatta İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7. sıradaki yerini koruyan Sakarya'dan yılın ilk 4 aylık döneminde 137 ülke ve 8 serbest bölgeye 1 milyar 352 milyon 262 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Otomotiv, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri ile makine ve aksamları endüstrisiyle dikkatleri üzerine çeken kentte en çok ihracat, 1 milyar 222 milyon 611 bin dolarla otomotiv endüstrisinde yapıldı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Türkiye'de ocak-nisan döneminde traktör de dahil üretilen 360 bin 759 araçtan 290 bin 990'ı yurt dışına satıldı.


Bunda yüzde 21'lik oranla büyük paya sahip olan Sakarya, ürettiği 72 bin 116 aracın yüzde 85'ine denk gelen 61 bin 156'sını ihraç etti.

Günde 589 araç banttan indi


Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi önemli üreticilerin bulunduğu kentte, ilk 4 aylık dönemde 64 bin 3 otomobil, 44 kamyonet, 123 otobüs, 211 midibüs, 7 bin 735 traktör olmak üzere toplam 72 bin 116 araç üretildi.


Bu rakamla söz konusu dönemde Türkiye'nin toplam araç üretiminin yüzde 19,9'unun yapıldığı Sakarya'da, günde üretilen 589 aracın 505'i ihraç edildi.


Kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, Türk Traktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.


Koronavirüs üretim ve ihracatı yavaşlattı

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de de görülmesiyle kentte bulunan otomotiv firmaları tarafından bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda söz konusu firmalar mart ayı içerisinde üretimi geçici süreliğine durdurma kararı aldı.


Kovid-19 tedbirleri nedeniyle nisan ayında üretim yapmayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 11 Mayıs'tan itibaren yeniden üretime başladı.

Arifiye ilçesinde kurulu Toyota fabrikası, yılın ilk 3 aylık döneminde 64 bin 3 binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve Corolla Hybrid modelleri üretmiş, bunun yüzde 89,3'üne denk gelen 57 bin 185'ini ihraç etmişti.

Türkiye'nin öncü savunma sanayi şirketlerinden Otokar da koronavirüs salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler kapsamında, 25 Mart'ta üretim faaliyetlerine ara verme kararı aldı.

Bu ay içerisinde yeniden üretime başlayan Otokar, ocak-nisan döneminde ürettiği 378 aracın 208'ini yurt dışına sattı.

Yılın ilk 4 aylık döneminde 7 bin 735 traktör üreten TürkTraktör ise 3 bin 763 aracını ihraç etti.

Türkiye, Sakarya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sakarya'da 4 ayda üretilen 72 bin 116 aracın yüzde 85'i ihraç edildi - Son Dakika Ekonomi

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