Son Dakika Haberleri: Sakarya'da 4 bin 783 adet ecstasy hap ele geçirildi
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Sakarya'da 4 bin 783 adet ecstasy hap ele geçirildi

39 dakika önce

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir şahsın üzerinde 4 bin 783 adet ecstasy hap ele geçirdi.

Sakarya'da 4 bin 783 adet ecstasy hap ele geçirildi, System.String[]

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir şahsın üzerinde 4 bin 783 adet ecstasy hap ele geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ile yaptıkları koordineli çalışma ile yaptıkları operasyonda Y.A. (59) isimli şahsın üzerinde 4 bin 783 adet ecstasy hap ele geçirdi. Operasyonda suçüstü yakalanan Y.A. ile, operasyonun devamında A.A. (54), A.B. (47), S.İ. (32) isimli şahıslar yakalanarak "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı. Adı geçen 4 şüpheli mahkemeye sevk edilirken, A.A., A.B. ve Y.A. tutuklandı, S.İ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Öte yandan A.A. isimli şahsın Sakarya'ya ecstasy hap getirerek burada dağıtımını yaptığı, şahsın önceden de uyuşturucu madde ticaretinden hakkında işlem yapıldığı tespit edildi. - SAKARYA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:20 Kaynak: İHA
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