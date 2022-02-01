Üye Girişi
Sakarya'da 4 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Sakarya'da 4 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

01.02.2022 16:31
Sakarya'da 4 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis ekiplerince 4 farklı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis ekiplerince 4 farklı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Karasu ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen 2 ayrı çalışmada, Bekçilerin 'dur' ikazlarına uymayan araç, takip sonucunda yakalandı. Araç içerisindeki 2 şahıs üzerinde 45 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diğer bir çalışmada ise 4 farklı adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 180 gram kubar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 32 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve 17 adet 7,65 milimetre (mm) fişek, 1 adet 9 mm tabancaya ait boş şarjör ve 26 adet 9x19 mm fişek, 1 adet 9x19 mm tabancaya ait şarjör ile 7x65 mm tabanca fişeği ele geçirildi. Şahıslar adliyeye sevk edildi. - SAKARYA

Sakarya'da 4 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

YORUMLAR
500

Uyuşturucu, Sakarya, Silah, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da 4 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:21 Edirne esnafı, Bulgar müşterilerini dört gözle bekliyor! Tüm hazırlıklar tamamlandı
16:14 Ekrem İmamoğlu nasıl takip edildi? İşte farklı alternatifler!
16:11 Yemek bulmak isterken balkonda mahsur kaldı! Tilkinin yardımına ekipler yetişti
16:09 Kredi kartı kullanımında artış devam ediyor! En çok hava yolları ve konaklamada
15:50 Yeni Omicron varyantı belirtilerine dikkat! Tırnak köklerinin mavi, mor ya da gri olması tehlikeli
15:46 Ormanda tecavüz ettiği genç kızı öldürmüştü! Cani, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
15:45 Çalışanların kontak kapattığı Yurtiçi Kargo "yüzde 46" zam yaptık dedi! Çalışanlar, aldıkları ücretleri yayınladı
15:38 Destan'da bugün neler olacak? Akkız'ın Pençe olduğunu öğrenen Alpagu Han öfkeden deliye dönecek
15:38 Mamutlar dünyaya geri mi dönüyor! Mamut genleri ile Asya fillerinin DNA'ları birleştirilecek
15:36 Rize Başkanı'ndan yıldız futbolcusuna benzeri görülmemiş suçlama: 100 Euro'ya pozitif rapor aldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 16:37:16. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da 4 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement