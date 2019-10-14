Son Dakika Haberleri: Sakarya'da 4 katlı binada yangın: 1 kişi dumandan etkilendi
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da 4 katlı binada yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

Sakarya'da 4 katlı binada yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

1 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede yangın çıktı.

Sakarya'da 4 katlı binada yangın: 1 kişi dumandan etkilendi, System.String[]

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.


Yangın, saat 23.10 sıralarında Hendek ilçesi Çiftlik Mahallesinde bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede çıktı. Derya B.'nin yaşadığı öğrenilen dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Çıkan yangında dumandan etkilenen Derya B. ise hazır bekletilen ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Dairenin mutfak kısmında çıkan ve maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:51 Kaynak: İHA
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