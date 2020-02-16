Sakarya'da 4 katlı binada yangın - Son Dakika
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Sakarya'da 4 katlı binada yangın

6 saat önce

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Sakarya'da 4 katlı binada yangın, System.String[]

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Arifiye Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında öğle saatlerinde yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis binada oturanları tahliye ederken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü.

Binada oturan Soner Gülü, 'Ben evden dışarı çıktığım zaman çatının alev aldığını gördüm. Çok şükür yaralanan olmadı. Binada yaşayanlar çıkartıldı' dedi.

Çatının zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Atatürk Caddesi, İtfaiye, Arifiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:15 Kaynak: DHA
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