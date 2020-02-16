Sakarya'da 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı - Son Dakika

Sakarya'da 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

6 saat önce

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 4 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı.

Sakarya'da 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı, System.String[]

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 4 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı. Paniğe neden olan yangında binadan tahliye edilen vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.


Yangın, saat 12.50 sıralarında Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D.'ye ait 4 katlı binanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların durumu bina sakinlerine ve itfaiye ekiplerine haber vermesi ile bina boşaltıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler itfaiye erlerince güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada oturan ve yangın esnasında gözyaşlarına hakim olamayan vatandaşlara ise komşuları destek oldu.


Mahalle halkını sokağa döken yangını görerek itfaiye ekiplerine haber veren Soner Gülü isimli vatandaş, "Ben evden dışarı çıktığım zaman çatının alev aldığını gördüm. Hemen itfaiye ekiplerine haber verdim. İtfaiye ve daha sonrasında ambulans ile polis ekipleri geldi. Ama çok şükür olay esnasında yaralanan olmadı" dedi.


Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İtfaiye, Arifiye, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:30 Kaynak: İHA
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