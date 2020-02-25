Sakarya'da 5 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da 5 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

15 dakika önce

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde çalıntı eşya operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da 5 hırsızlık şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde çalıntı eşya operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 3 ay önce ayrıldığı Koğukpelit Mahallesi'ndeki evine gelen B.A, yaprak üfleme ve ağaç kesme motorunun çalındığını fark ederek Kocaali Jandarma Komutanlığına bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, hırsızlıkla ilgileri olduğu tespit edilen E.B.A, G.T, G.D, M.P. ve E.K'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ayrıca Karasu'da C.Ç'ye satılan eşyalara el koyan ekipler, sahibine teslim etti.

Kocaali, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:12 Kaynak: AA
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