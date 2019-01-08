Son Dakika Haberleri: Sakarya'da 5 İlçede Okullar Tatil Edildi

Sakarya'da 5 İlçede Okullar Tatil Edildi

1 saat önce

SAKARYA'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Sakarya'da 5 İlçede Okullar Tatil Edildi, System.String[]
SAKARYA'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Akyazı ilçesinde ise sadece taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için tatil kararı alındığı belirtildi.

Sakarya'da dün gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden kar yağışı sonrası Valilik, Karasu, Kocaali, Kaynarca, Ferizli ve Söğütlü'de eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Akyazı ilçesinde ise sadece taşımalı eğitimde tatil kararı alındığı ifade edildi. - Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:06 Kaynak: DHA

Akyazı, Sakarya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY, Buzlanmaya Karşı Uçakları Özel Sıvılarla Yıkıyor Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan İlçelerinde Eğitime Bir Gün Ara Verildi

Başkentte Seyir Halindeki Kar Küreme Aracı Yandı Ankara'da Terör Operasyonu: 32 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 11:00:30. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da 5 İlçede Okullar Tatil Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]