Sakarya'da 5 İlçede Okullar Tatil Edildi

SAKARYA'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

SAKARYA'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Akyazı ilçesinde ise sadece taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için tatil kararı alındığı belirtildi.



Sakarya'da dün gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden kar yağışı sonrası Valilik, Karasu, Kocaali, Kaynarca, Ferizli ve Söğütlü'de eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Akyazı ilçesinde ise sadece taşımalı eğitimde tatil kararı alındığı ifade edildi. - Sakarya

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

THY, Buzlanmaya Karşı Uçakları Özel Sıvılarla Yıkıyor

Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan İlçelerinde Eğitime Bir Gün Ara Verildi

Başkentte Seyir Halindeki Kar Küreme Aracı Yandı

Ankara'da Terör Operasyonu: 32 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Verildi