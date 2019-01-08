Son Dakika Haberleri: Sakarya'da 5 İlçede Taşımalı Eğitime Bin Gün Ara Verildi

Sakarya'da 5 İlçede Taşımalı Eğitime Bin Gün Ara Verildi

32 dakika önce

Sakarya'da aşırı yağan kar nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Sakarya'da 5 İlçede Taşımalı Eğitime Bin Gün Ara Verildi, System.String[]
Sakarya'da aşırı yağan kar nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Sakarya'da etkisini arttıran kar yağışı bazı ilçelerin yüksek bölgelerinde yoğun bir şekilde devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Taraklı, Akyazı, Karasu, Hendek ve Kocaali ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün süreyle ara verdi.

Şu an itibariyle diğer ilçelerimizde eğitime devam edildiği belirtildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:54 Kaynak: İHA

Sakarya, Güncel
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