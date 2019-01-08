Sakarya'da 5 İlçede Taşımalı Eğitime Bin Gün Ara Verildi
32 dakika önce
Sakarya'da aşırı yağan kar nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Sakarya
'da aşırı yağan kar nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Sakarya'da etkisini arttıran kar yağışı bazı ilçelerin yüksek bölgelerinde yoğun bir şekilde devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Taraklı
, Akyazı
, Karasu
, Hendek
ve Kocaali
ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün süreyle ara verdi.
Şu an itibariyle diğer ilçelerimizde eğitime devam edildiği belirtildi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:54 Kaynak: İHA
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