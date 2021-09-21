Üye Girişi
Sakarya'da beş katlı binadan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Sakarya'da beş katlı binadan düşen kadın hayatını kaybetti

21.09.2021 17:41
Sakarya'da beş katlı binadan düşen kadın hayatını kaybetti, System.String[]

Sakarya'da beş katlı binadan düşen kadın hayatını kaybetti Sakarya'nın Karasu ilçesinde beş katlı binadan zemine düşen 45 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'da beş katlı binadan düşen kadın hayatını kaybetti

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde beş katlı binadan zemine düşen 45 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Binanın çatısından düştüğü tahmin edilen kadının şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Plaj Caddesi üzerinde bulunan beş katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, beş katlı binanın çatısına çıktığı tahmin edilen Makbule Cansız (45), binanın arka cephesinde zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Cansız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Makbule Cansız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cansız'ın intihar mı ettiği yoksa kaza sonucu mu hayatını kaybettiği yapılan soruşturma sonucu netlik kazanacak.

Kadının bağırdığını duyduğunu ifade eden görgü tanığı Hatun Temoçin, "Müşterim vardı benim de. Hep beraber kalkıp geldik. Baktım gözlerine, ellerimi sağa sola oynatarak, 'Abla. Bismillah' dedim dengesini ölçmek için. Ağzından köpük geliyordu, gözlerinde yaş vardı. Yönü sağ tarafındaydı. Kadının cüzdanı elindeydi. İntihar eden insanın elinde cüzdan olmaz. Orada bir yanlışlık var" şeklinde konuştu.

Sakarya'da beş katlı binadan düşen kadın hayatını kaybetti
Sakarya'da beş katlı binadan düşen kadın hayatını kaybetti
Sakarya'da beş katlı binadan düşen kadın hayatını kaybetti
Sakarya'da beş katlı binadan düşen kadın hayatını kaybetti
Sakarya'da beş katlı binadan düşen kadın hayatını kaybetti
Sakarya'da beş katlı binadan düşen kadın hayatını kaybetti
Sakarya'da beş katlı binadan düşen kadın hayatını kaybetti
Sakarya'da beş katlı binadan düşen kadın hayatını kaybetti
Sakarya'da beş katlı binadan düşen kadın hayatını kaybetti
Sakarya'da beş katlı binadan düşen kadın hayatını kaybetti
Sakarya'da beş katlı binadan düşen kadın hayatını kaybetti
Sakarya'da beş katlı binadan düşen kadın hayatını kaybetti
Sakarya'da beş katlı binadan düşen kadın hayatını kaybetti

İntihar, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da beş katlı binadan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sevenlerini üzen haberi verdi! Uzun zamandır sahnelerden uzak olan Tarkan, korona nedeniyle bir süre daha sahneye çıkmayacak 18:18 Sevenlerini üzen haberi verdi! Uzun zamandır sahnelerden uzak olan Tarkan, korona nedeniyle bir süre daha sahneye çıkmayacak Son dakika! Altının kilogramı 492 bin liraya çıktı 18:16 Son dakika! Altının kilogramı 492 bin liraya çıktı Yargıtay'dan örnek niteliğinde karar: İki babadan da yetim maaşı almaya engel yok 18:12 Yargıtay'dan örnek niteliğinde karar: İki babadan da yetim maaşı almaya engel yok
Tersanede zehirlenen 8 işçiye yardıma giden işçi, elektrik akımına kapılmış! O anlar kamerada 17:40 Tersanede zehirlenen 8 işçiye yardıma giden işçi, elektrik akımına kapılmış! O anlar kamerada Sürücüler çileden çıktı! Düğün eğlencesinde yol kapatıp, havaya ateş açtılar 17:31 Sürücüler çileden çıktı! Düğün eğlencesinde yol kapatıp, havaya ateş açtılar Belediye başkanı açık bırakılan çukurun başında 17:24 Belediye başkanı açık bırakılan çukurun başında "Küfrü bana ediyorlar" diye tepki gösterdi
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 17:03 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı Mersin'in 16:58 Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi

Son Dakika Haberleri
18:20 Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Temelli'ye cevap: İmralı da Kandil de muhatabımız değil
18:14 Aboubakar'ı geride bıraktı! Michy Batshuayi'nin istatistikleri Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı
17:44 Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm
17:32 Cem Yılmaz takipçilerini uyardı! İsmini kullanarak dolandırıcılık yapıyorlarmış
17:25 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu
17:19 Demirören Grubu, bankalarla pazarlığa oturdu! 1,5 milyar dolarlık kredi borcunu yapılandırmak istiyor
17:11 FETÖ'nün 100 milyon euroluk tazminat talebi kabul edilmedi
17:09 TRT'den Rıdvan Dilmen'in maaşıyla ilgili açıklama: Bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir
17:02 Son Dakika! Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'nin "HDP meşrudur" sözlerine yanıt: HDP, terör örgütünün mazbata almış halidir
16:58 Aslan'da önemli karar! Fatih Terim, yıldızlarını Kayseri deplasmanına götürmedi
Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Temelli'ye cevap: İmralı da Kandil de muhatabımız değil Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Temelli'ye cevap: İmralı da Kandil de muhatabımız değil         
18:20
Oyuncu Uğur Arda Aydın, Oyuncu Uğur Arda Aydın, "cinsel taciz" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı         
18:16
Aboubakar'ı geride bıraktı! Michy Batshuayi'nin istatistikleri Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı Aboubakar'ı geride bıraktı! Michy Batshuayi'nin istatistikleri Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı         
18:14
Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm         
17:45
Öz kızını öldüresiye döven anneye 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi Öz kızını öldüresiye döven anneye 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi         
17:38
Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu         
17:25
Demirören Grubu, bankalarla pazarlığa oturdu! 1,5 milyar dolarlık kredi borcunu yapılandırmak istiyor Demirören Grubu, bankalarla pazarlığa oturdu! 1,5 milyar dolarlık kredi borcunu yapılandırmak istiyor         
17:19
Son Dakika! Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'nin Son Dakika! Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'nin "HDP meşrudur" sözlerine yanıt: HDP, terör örgütünün mazbata almış halidir         
17:03
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
TikTok'un sınırsız jeton gönderme açığını tespit eden Türk gençler, 20 bin dolarlık teklifi kabul etmedi TikTok'un sınırsız jeton gönderme açığını tespit eden Türk gençler, 20 bin dolarlık teklifi kabul etmedi         
16:12
Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında değişiklik yapıldı! Ödüllerin değeri arttı Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında değişiklik yapıldı! Ödüllerin değeri arttı         
16:10
Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor         
15:44
Sedat Peker hakkında Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi         
15:36
Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti         
15:22
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor         
14:53
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 18:24:14. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da beş katlı binadan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement