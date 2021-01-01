(Güvenlik Kamerası) 5 metre yükseklikten devrilen kamyon sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Öte yandan kaza anı, vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun hızla yokuştan inmesi ve devrilmesi yer alıyor.

Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Esat Aydınlı yönetimindeki 54 YC 009 plakalı tomruk yüklü kamyon, Bayraktepe mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metrelik istinat duvarından bir tesisin bahçesine devrildi.

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