Sakarya'da '515 çetesi' adlı yabancı uyruklu grup gözaltına alındı - Son Dakika
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Sakarya'da '515 çetesi' adlı yabancı uyruklu grup gözaltına alındı

12.07.2023 16:26

Türkiye'nin farklı kentlerinde çektikleri videoları sosyal medya hesaplarında yayınlayan ve son olarak Sakarya'da ortaya çıkan yabancı uyrukluların '515 çetesi' adını verdikleri grup, polis ekiplerini harekete geçirdi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla çete üyesi oldukları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

SAKARYA'da, kendilerine '515 çetesi' diyen ve video yayınlayan yabancı uyruklu 6 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Türkiye'nin farklı kentlerinde çektikleri videoları sosyal medya hesaplarında yayınlayan ve son olarak Sakarya'da ortaya çıkan yabancı uyrukluların '515 çetesi' adını verdikleri grup, polis ekiplerini harekete geçirdi. Çete üyelerinin Sakarya'da grup halinde giderken çektikleri videoyu sosyal medya hesaplarından yayınlamalarının ardından, kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çete üyesi oldukları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sakarya'da '515 çetesi' adlı yabancı uyruklu grup gözaltına alındı - Son Dakika
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