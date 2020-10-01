Son dakika... Sakarya'da 52 kilo 450 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika... Sakarya'da 52 kilo 450 gram kubar esrar ele geçirildi

Son dakika haberleri: Sakarya'da polis ekiplerince otoyol gişelerinde durdurulan kamyonette yapılan aramada 39 paket halinde daralı ağırlığı 52 kilo 450 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Sakarya'da polis ekiplerince otoyol gişelerinde durdurulan kamyonette yapılan aramada 39 paket halinde daralı ağırlığı 52 kilo 450 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şahıs tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli olarak 29 Eylül Salı günü Arifiye gişelerinde durdurulan kamyonette yapılan aramalarda 39 paket halinde toplam daralı ağırlığı 52 kilo 450 gram esrar maddesi ele geçirilirken, araç şoförü ise yakalandı. Yakalanan araçla irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 farklı araçta durduruldu. Araçlardaki 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat ile yakalanan 5 şahıs, 1 günlük gözaltı sorgularının ardından çıkarıldıkları adli mercilerce uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Burak Can Tokyürek/İHA)

Son dakika... Sakarya'da 52 kilo 450 gram kubar esrar ele geçirildi
Son dakika... Sakarya'da 52 kilo 450 gram kubar esrar ele geçirildi
Son dakika... Sakarya'da 52 kilo 450 gram kubar esrar ele geçirildi
Son dakika... Sakarya'da 52 kilo 450 gram kubar esrar ele geçirildi
Son dakika... Sakarya'da 52 kilo 450 gram kubar esrar ele geçirildi
Son dakika... Sakarya'da 52 kilo 450 gram kubar esrar ele geçirildi
Son dakika... Sakarya'da 52 kilo 450 gram kubar esrar ele geçirildi
Son dakika... Sakarya'da 52 kilo 450 gram kubar esrar ele geçirildi

TEM Otoyolu, Sakarya, Polis, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 21:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Sakarya'da 52 kilo 450 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Terim, yönetime verdi veriştirdi: Bunu söylediğimde bazıları alınıyor Gerarrd ile Fatih Terim, maçın son dakikalarında tartıştı Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere, Türkiye'yi yeniden karantina listesine aldı İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Yüzde 90 engelli Buse ve kendisini darbetmekle suçladığı eşinin yeni görüntüleri kafa karıştırdı Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı
Ermenistan'a yapılan yardımlar İran'daki 25 milyon Türk'ü ayaklandırdı Ermenistan'a yapılan yardımlar İran'daki 25 milyon Türk'ü ayaklandırdı         
00:59
Rangers'tan maç sonrası Galatasaray'a sosyal medyadan kedili gönderme Rangers'tan maç sonrası Galatasaray'a sosyal medyadan kedili gönderme         
00:25
Rixos'un Genel Müdürü Faruk Karaca hayatını kaybetti Rixos'un Genel Müdürü Faruk Karaca hayatını kaybetti         
23:37
191 kişinin hayatını kaybettiği Beyrut patlamasının baş şüphelileri hakkında yakalama kararı 191 kişinin hayatını kaybettiği Beyrut patlamasının baş şüphelileri hakkında yakalama kararı         
22:01
Mide bulandıran olay! 4 kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı Mide bulandıran olay! 4 kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı         
20:44
Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı         
17:39
İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı         
17:23
Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor         
16:28
Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu         
15:21
Koronavirüse yakalanan Çılgın Sedat'ın karısı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Engelli oğluma kim bakacak Koronavirüse yakalanan Çılgın Sedat'ın karısı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Engelli oğluma kim bakacak         
15:14
Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı         
14:37
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı         
13:33
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Sahilde gitar çalan gence istek şarkı bahanesiyle yanaşıp çenesini kırdılar Sahilde gitar çalan gence istek şarkı bahanesiyle yanaşıp çenesini kırdılar         
10:45
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı         
07:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 03:38:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Sakarya'da 52 kilo 450 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei