Sakarya'da 588 bin uyuşturucu, 3 milyon cinsel içerikli hap ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da 588 bin uyuşturucu, 3 milyon cinsel içerikli hap ele geçirildi - Son Dakika

Sakarya'da 588 bin uyuşturucu, 3 milyon cinsel içerikli hap ele geçirildi

6 saat önce

SAKARYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 588 bin 30 uyuşturucu hap ve yaklaşık 3 milyon cinsel içerikli hap ile vitamin hapı ele geçirildi.

Sakarya'da 588 bin uyuşturucu, 3 milyon cinsel içerikli hap ele geçirildi, System.String[]
SAKARYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 588 bin 30 uyuşturucu hap ve yaklaşık 3 milyon cinsel içerikli hap ile vitamin hapı ele geçirildi. 1'i yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1'i yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin kullandığı depo ve 4 evde yapılan aramalarda 588 bin 30 ecstasy uyuşturucu hap, yaklaşık 3 milyon cinsel içerikli hap ve vitamin hapları ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 133 bin 660 TL, 63 bin 363 dolar, bin 940 Euro ile 1 Riyal para ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan işlemler sürüyor.


- Sakarya
Sakarya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:34 Kaynak: DHA
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