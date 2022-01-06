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Sakarya'da 6 bin 740 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi - Son Dakika

Sakarya'da 6 bin 740 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi

06.01.2022 00:57
Sakarya'da 6 bin 740 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen 287 operasyonda yakalanan 442 şüpheliden 117'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen 287 operasyonda yakalanan 442 şüpheliden 117'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 2021 yılında gerçekleştirdikleri faaliyetlerin raporunu açıkladı. KOM ekipleri sorumluluk bölgelerinde suçlulara adeta göz açtırmadı. Ekiplerce kaçakçılık ve suç örgütlerine yönelik 287 operasyonel faaliyet gerçekleştirildi. Operasyonlarda yakalanan 442 şüpheliden 20'si adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 117 şahıs tutuklandı.

Gerçekleştirilen operasyonel çalışmalar kapsamında 24 milyon 596 bin 280 boş makaron, 216 bin 160 adet dolu makaron, 35 bin 96 litre karışımlı akaryakıt, 6 bin 740 adet cinsel içerikli hap, 212 adet cep telefonui 827 paket gümrük kaçağı sigara, 879 paket tütün 453 şişe kaçak içki, 148 adet cep telefonu, 25 bin 924 adet kaçak eşya, 4 bin 721 adet elektronik sigara, 11 bin 320 adet elektronik sigara kartuşu, 3 adet tarihi eser, bin 169 kilo kıyılmış tütün, 241 kilo nargile tütünü, 3 adet IMEI kopyalama/klonlama cihazı, 17 adet tabanca, 6 adet av tüfeği, 3 adet kurusıkı silah, 23 adet şarjör, 512 adet fişek, 110 bin 300 sahte Amerikan Doları, 20 bin 600 sahte Türk Lirası banknot ve 1 adet sahte polis kimliği ele geçirildi. - SAKARYA

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Sakarya, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da 6 bin 740 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da 6 bin 740 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi - Son Dakika
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