Sakarya'da 64 kilo 660 gram skunk ele geçirildi - Son Dakika

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı, yaklaşık 65 kilogram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerince, doğu illerinden temin edilen uyuşturucu maddeleri sevk ettikleri belirlenen şüpheliler takibe alındı.

Anadolu Otoyolu Arifiye gişelerinde durdurulan iki araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada paketler halinde 64 kilo 660 gram skunk ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla gözaltına alınan F.K, M.K. ve F.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.