SAKARYA'DA 64 KİLO 660 GRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

Bir deprem daha! Erzurum beşik gibi sallanıyor

SAKARYA'da, TEM Otoyolunda takibe alınarak durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 64 kilo 660 gram skunk ele geçirildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine 2 aracı takibe aldı. TEM Otoyolu Arifiye gişelerinde bir kamyon ile bir aracı durdurdu. Kamyonun kasasında narkotik köpeği ile yapılan aramada çuvallar içerisinde 120 paket halinde 64 kilo 660 gram skunk ele geçirildi. Polis ekipleri araçlarda bulunan F.K, M.K. ve F.D.'yi gözaltına aldı. 3 kişi hakkında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti' suçlaması ile işlem başlatıldı.