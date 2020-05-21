Sakarya'da 65 yaş üstü vatandaşlar için seyahat açıklaması - Son Dakika

Sakarya'da kentten ayrılmak isteyen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, gereken izinleri almaları halinde bugünden itibaren, en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla istedikleri şehre gidebilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilecekleri kararlaştırıldı.

Tedbirler kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahatlerinde bir kişi refakat edebilecek, vatandaşlar Seyahat İzin Belgesi almak üzere; elektronik ortamda e-devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden bugünden itibaren talepte bulunabilecekler.

Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Kovid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacak.

İzin başvurusu kabul edilenlere sms yolu ile bilgilendirme yapılacak, ayrıca e-devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecek.

Düzenlenen Seyahat İzin Belgesi tek yön geçerli olup, seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmaları esas olacak, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahatlerinde refakat eden kişiler ise 72 saat içinde geri dönebilecek.

İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecek ve kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacak.