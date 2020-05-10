Sakarya'da 65 yaş üstü vatandaşlar uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı - Son Dakika

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler istisna uygulanması kapsamında uzun aradan sonra ilk defa sokağa çıktı.

Erenler ilçesinde 75 yaşındaki 2 çocuk babası Mehmet İmamoğlu, evinden dışarı çıkar çıkmaz bisikletine binerek 4 saatliğine de olsa dışarının tadını çıkardı.

İmamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun süre sabırla evde kaldığını belirterek, "Sağlığımız iyi çok şükür. Devletimiz sağolsun 4 saat dışarı çıkma izni verdi. Ben 45 senedir bisiklet üstünde sağlığımı koruyorum. Bisiklet son derece sağlıklı bir vasıta. Herkese tavsiye ediyorum." dedi.