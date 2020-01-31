Sakarya'da 7 farklı evden hırsızlık yapan 7 farklı şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da 7 farklı evden hırsızlık yapan 7 farklı şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sakarya'da 7 farklı evden hırsızlık yapan 7 farklı şüpheli yakalandı

6 saat önce

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çeşitli tarihlerde 7 farklı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 7 farklı şüpheli jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Sakarya'da 7 farklı evden hırsızlık yapan 7 farklı şüpheli yakalandı, System.String[]

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çeşitli tarihlerde 7 farklı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 7 farklı şüpheli jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Geyve ilçesi Eşme Mahallesinde 7 ayrı eve pencerelerini kırarak giren ve evlerden; televizyon, kuru sıkı tabanca, çeşitli mutfak aletleri, marangoz ve inşaatlarda kullanılan çeşitli alet edevat çalan şüphelilerin peşine düştü. Geyve İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından yapılan incelemeler sonucu hırsızlık olaylarını B.E., K.O., A.B.E., M.A., Y.T., O.K. ve A.Ç. isimli şüphelilerin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheliler, ekiplerce gerçekleştirilen operasyonlar sonucu yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şahısların sorgusunda, hırsızlık olaylarını organize eden, çalınan malzemelerin satışını yapan ve diğer şüphelilere harçlık vererek teşvik eden şahsın A.Ç. olduğu tespit edildi. A.Ç. isimli şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'na teslim edildi.


Öte yandan, yaşları 15 ile 22 arasında değişen diğer altı şüpheli ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA

Jandarma, Sakarya, Geyve, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
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